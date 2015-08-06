100 dagen na elkaar Gaza-protest in Kampenhout: “We zijn met steeds meer”

Op 23 mei om 19u48 kwamen voor de eerste keert 8 mensen aan de kerk in Kampenhout samen om te protesteren tegen de oorlogsmisdaden in Gaza. Er was een Palestijnse vlag en een kartonnen bord met de tekst ‘Trek nu de rode lijn’. 19u48 is niet toevallig gekozen, maar verwijst naar het begin van de Nakba. De Nakba vond plaats tussen 1947 en 1949 op het moment dat de staat Israël werd gevormd en honderdduizenden Palestijnen hun woonplaats moesten verlaten.

“Wij zijn geen vereniging, wij zijn gewoon mensen die spontaan actie hebben ondernomen. Inmiddels is er al heel wat gebeurd”, zegt Jan Vanlangendock die er van in het begin bij was. “Er is nu een permanent spandoek op het gemeenteplein met de tekst ‘Politici, trek de rode lijn in woorden en daden. Stop genocide. Stop straffeloosheid’. Precies om 19u48 luiden de klokken van de kerk in Kampenhout en is er een steeds langer wordende rode lijn op het voetpad waar dagelijks tientallen mensen achter komen staan. We gaan nu ook samen geregeld naar de Haachtsesteenweg waar meer passage is dan in Kampenhout-Centrum. We hebben ook affiches laten drukken en verspreid in de gemeente met de oproep ons te vervoegen. Ondanks de vakantieperiode, groeide de groep stelselmatig. Hartverwarmend om dat vast te stellen.”

Zwijgen is geen optie, vindt Jan. “De genocide gaat dagelijks verder. Onze politici talmen of doen niets. Elke dag telt, elke dag sterven mensen door honger en het oorlogsgeweld. Elke dag zullen we op straat blijven komen om dit te stoppen”, aldus nog Jan.