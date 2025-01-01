200-tal mensen herdenkt Bende-aanslag in Jezus-Eik

Bij de overval veertig jaar geleden lieten vijf mensen het leven, onder hen één van de kassamedewerkers van Delhaize. Gisteren brachten twee personeelsleden die bij de overval aanwezig waren een getuigenis. Ook de zoon van een andere medewerker nam het woord.

Eén van de organisatoren van de wake is VRT-journalist Lennert Segers. Aan zijn collega's van VRT NWS vertelt Segers dat zijn vader aan een tankstation in de buurt door mannen met een masker op, is aangemaand om snel door te rijden. Segers vertelt over de verwarring, het verdriet en de angst die in de nasleep van de overval de Druivenstreek beheerste. Hij betreurt de weinige steun van de Delhaizedirectie, het gerecht en de overheid.

Volgend jaar komt er een monument om de slachtoffers te herdenken. Het monument is een werk van kunstenaar Nick Jacquemyns.