25.000 actievoerders vinden dat zorg en welzijn hoger op de politieke agenda moeten

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord wordt erkend dat de Vlaamse Rand een historische achterstand heeft wat zorg en welzijn betreft. De volledige Vlaamse regering wordt opgeroepen daar aandacht voor te hebben. De historische achterstand is er gekomen, omdat er lange tijd flink geïnvesteerd werd in hulpverlening in Brussel, met het idee dat inwoners van de Vlaamse Rand daar ook gebruik van zouden maken.

Intussen is duidelijk dat er ook in de Rand meer voorzieningen moeten zijn en wordt er ook in onze regio geïnvesteerd. Zo moet eind volgend jaar een grote zorg- en welzijnscampus in Halle openen.

Volgens de actievoerders vandaag in Brussel is investeren in bakstenen niet voldoende. “Mensen willen niet meer werken in de zorgsector,” stelt Damien Dejonckeere van het Erasmusziekenhuis in Brussel. “De overheid moet dus meer investeren in mensen: opleidingen voorzien en zorgen voor een aantrekkelijk loon.”