Het is hartje zomer en dan verrijst langs de Westvaartdijk in Grimbergen naar goede gewoonte Humbeek Plage. Dat is een weekend vol optredens en activiteiten. Aan het petanquetornooi namen zaterdag zo'n 30 teams deel. De opbrengst van de festiviteiten van afgelopen weekend gaat naar Zorgboerderij Huppeldepup. Wij maakten dit sfeerverslag.