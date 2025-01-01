Apotheker Stefaan Peetermans is de nieuwe priester van Kampenhout: “Geloof in God is het beste medicijn”

Peetermans raakte tijdens zijn studie als apotheker aan de KU Leuven geïnteresseerd in theologie. Omdat er in Europa geen faciliteiten waren, studeerde hij filosofie aan de universiteit van Curitiba in Brazilië. De rest van zijn opleiding kreeg hij op de Filippijnen, Rome en Madagascar, waar hij zijn stage deed. Op 26 juli werd hij in het Limburgse Hamont tot priester gewijd.

Op dit moment werkt de priester aan zijn master theologie aan de KU Leuven. Peetermans zal niet alleen voorgaan in de parochies, maar ook activiteiten ontwikkelen om mensen die niet of minder naar de kerk gaan bij het geloof te betrekken.

Pater Stefaan vult de vacature op die ontstond door het aanstaande vertrek van de Congolese priester Bernard Kasamata. Die behaalde zijn doctoraat in de theologie aan de KU Leuven en wordt docent theologie in zijn thuisland.

“Door mijn studie in de farmacie ben ik tot de conclusie gekomen dat het geloof in God eigenlijk het beste medicijn is voor de mens. Vandaar dat ik daar de komende tijd veel aandacht aan wil besteden, zowel binnen als buiten de muren van de kerk”, zegt Stefaan Peetermans.