Banksy-werken in Abdij van Grimbergen meteen uitverkocht: "Goed voord de mensen in Oekraïne"

Een beperkt aantal zeldzame en gesigneerde werken van graffiti-kunstenaar Banksy waren dit weekend te koop in de Abdij van Grimbergen, maar op de eerste verkoopsdag, vrijdagavond, waren alle werken uitverkocht. Pater Karel, de organisator van de actie vraagt om niet meer naar Grimbergen te komen voor de Banksy-werken.

De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar nieuwe medische ondersteuning voor Chernihiv in Oekraïne, met als eerste doel de aankoop van de achttiende ziekenwagen en andere dienstvoertuigen voor onder meer de verdeling van maaltijden, maar ook de aankoop van noodzakelijk medisch materiaal en materiaal voor de inrichting van schuilkelders onder scholen. De Abdij werkt hiervoor samen met de NGO Angels of Freedom.

“Bezoekers konden dus een uniek Banksy-exemplaar kopen en tegelijk onze actie voor Oekraïne steunen”, zegt pater Karel. “Banksy eiste wel dat er geen opbod mocht worden gedaan op de stukken, vandaar ook de enorme interesse. Buiten onze verwachtingen om is alles meteen uitverkocht. Wat natuurlijk wel goed is voor de actie en vooral om de mensen in Oekraïne te steunen ter plaatse”, besluit pater Karel, die binnenkort opnieuw vertrekt naar Chernihiv.