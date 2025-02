Bewoners wzc Yasmina mogen terugkeren na brand

Voor de bewoners en verzorgers van woonzorgcentrum Yasmina in Overijse was het einde van 2024 een opdoffer. Nadat er brand ontstond in de kelder werden de bewoners geëvacueerd. Omdat ze niet konden terugkeren, verbleven de Yasmina-bewoners de afgelopen maanden in naburige woonzorgcentra.

Bovendien laat het Departement Zorg weten dat het woonzorgcentrum niet langer onder verhoogd toezicht staat. In het verleden kwam Yasmina meermaals in opspraak. Zo moest in 2019 een 91-jarige vrouw met dementie met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Ook waren er tekorten op het vlak van medicatieveiligheid, infrastructurele tekorten, personeelstekort of geen verpleegkundige permanentie.

Het Departement Zorg laat weten dat ze het woonzorgcentrum nauwlettend in de gaten houden.