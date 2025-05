Boerderijfeest kers op de taart van feestweek MPC en de Scholen Sint-Franciscus

Franciscofest, Buitengewoon Lopen en een dartstoernooi passeerden al de revue tijdens de feestweek van MPC & Scholen Sint-Franciscus. Vandaag is het tijd voor de kers op de taart, het Boerderijfeest. Er valt nogal wat te beleven: van een huifkarrentocht tot muziek. Als vanouds zijn er hapjes en drankjes en bovendien is de Boerderijwinkel open.

Locatie is zorgboerderij de Hoeve in Roosdaal. In 2022 woedde er een hevige brand in de zorgboerderij, maar met de hulp van heel wat betrokkenen is De Hoeve opnieuw spik, span en vol leven. Het adres is Lostraat 175 in 1760 Roosdaal. "Het volk stroomt toe", zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Van Iseghem.

De opbrengst gaat naar de werking van Sint-Franciscus. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen er terecht voor ondersteuning en uitgebreide dienstverlening.