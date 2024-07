Cafébaas Lowie sluit na 107 jaar deuren van laatste volkscafé Brussegem

Café De Kasaar in de Dorpstraat in Brussegem kent een heel rijke geschiedenis. In 1917 openden Egied De Ridder en Rozalie Wijns de zaak. Egied was kasseilegger, vandaar ook de naam ‘Kassei(legg)er’ of in het Brussegems gezegd Kasââr. “Van de bierhandel die naast de zaak was gelegen, maakten mijn grootouders in 1923 dan de feestzaal ‘De Herleving’”, zegt cafébaas Lowie Vercammen.

“Mijn ouders Antoon Vercammen en Johanna De Ridder zetten de zaak in 1946 verder en ik heb het hier in 1971 van mijn moeder overgenomen. Ik heb dus zelf 53 jaar het café uitgebaat, met de zaal erbij, samen met mijn echtgenote Monique Cluts, die in 2018 is overleden.” Het café en de zaal waren een begrip in Brussegem. “Hier waren destijds in de Dorpstraat nog acht cafés”, herinnert Lowie zich. “Het was de tijd dat de steenweg er nog niet was en het hier Steenweg op Wemmel heette. Er werd hier nog kaatsspel op straat gespeeld tussen drie cafés in de straat. Maar één na één sloten de cafés en ik ben nu de laatste die de deur dicht doet.”

Lowie heeft een rugletsel en mag niks meer tillen. Zijn zaak is heel plots dicht gegaan. Lowie kon geen afscheid nemen van zijn klanten. "Op een avond zei ik nog 'tot morgen' tegen mijn klanten, maar die avond kreeg ik zoveel rugpijn dat ik niet meer kon bewegen. Ik moest meteen sluiten. Het kon niet anders."

Brussegemse geschiedenis

Met de sluiting van De Kasaar in Brussegem verdwijnt een groot stuk Brussegemse geschiedenis. “Hier zijn meer dan boekdelen geschreven”, kijkt Lowie terug op het roemrijke verleden van De Kasaar. In de jaren '70-'80 was de zaak het lokaal van de voetbalclub van Linthout, de middenstand, de fanfare, toneelkring Tijl en Nele, de spaarkas van de Kasaarvrienden, carnavalsgroep De Smurfen, de kaatsers en later ook van de Kasaarbikers. Intussen zijn de tijden veranderd en is ook zaal De Herleving gesloten. Daar vonden veel feesten plaats.