Carnavalstoet trekt door Dilbeek: “Mooi weer voor 35ste editie”

Het carnavalsfeest startte gisteren met de opening van de kermis en een kroegentocht langs Dilbeekse cafés. Vandaag trok om 14.33u de stoet zich op gang op de parking van cultuurcentrum Westrand.

“Er rijden 27 wagens mee. Met de voorbereidingen zijn we bijna een jaar bezig”, zegt voorzitter Henri Van Limbergen.

Met de zon erbij is het een fijn, gemaskerd feest daar in Dilbeek. Een reportage morgen in ons nieuws.