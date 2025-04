Cashpunt Dworp opent de deuren: “Tegen de zomer ook dat in Huizingen actief”

In tegenstelling tot het geplande cashpunt in Huizingen, bevindt het nieuwe cashpunt in Dworp zich in een afgesloten binnenruimte. “Het gebouw wordt uitgerust met drie bankautomaten, die zowel opnames als stortingen mogelijk maken. De locatie is volledig rolstoeltoegankelijk en is dagelijks geopend van 6 uur tot middernacht, ook tijdens weekends en feestdagen”, klinkt het bij de gemeente Beersel. “Batopin zal alle kosten dragen die verbonden zijn aan de installatie, exploitatie en het onderhoud van de automaat.”