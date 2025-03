Op de afdeling Geriatrie van AZ Sint-Maria in Halle geeft verpleegkundige Ann Debusscher ziekenhuiscliënt Alice de nodige zorgen. "Niemand vindt geriatrie sexy", zegt Ann. "Maar vaak zijn studenten verbaasd hoeveel technieken ze hier kunnen oefenen. Het is meer dan gewoon zorgen voor een oudere persoon. De kinestist, ergotherapeut, de sociale dienst, psychologen. Iedereen heeft zijn inbreng om optimale zorg te kunnen bieden aan onze geriatrische zorgvrager."

Het was er erg druk de voorbije maanden. "We zitten nog altijd met de epidemieën", zegt hoofverpleegkundige An Masagé deze winter was bijvoorbeeld heel zwaar met griep, RSV. Deze week zien we licht aan het einde van de tunnel, maar het is een heel zware periode geweest." In de zorg is er een voor en na de coronapandemie. "De mensen zijn afgeschrikt door de coronaperiode. Dat heeft er toch wel zwaar ingehakt, heel veel energie gekost."

"In de coronaperiode heeft iedereen voor ons geapplaudisseerd en gedaan alsof we heel belangrijk waren", zegt verpleegkundige Ann Debusscher. "Dat begint al sterk te verminderen, terwijl we toch elke dag nog ons werk moeten doen en vaak met een tekort aan personeel." Hoewel het een zwaar beroep is, houdt Ann van haar job. "'t Is een mooi beroep. De appreciatie van de mensen die je krijgt en de mensen een glimlach op hun gezicht toveren ook al zijn ze ziek, dat vind ik heel belangrijk. Daar halen we kracht uit.