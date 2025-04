Deel van Lembeekse hoeve afgebroken na schuurbrand: "Gebouw niet te betreden"

In de Sint-Veroonsstraat in Lembeek, bij Halle vatte maandagavond de schuur van een leegstaande, historische hoeve vuur. De brandweer moest een beroep doen op de collega's uit Waals-Brabant omdat de vlammen al door het dak sloegen. Samen kregen ze het vuur onder controle, althans dat dachten ze.

"Gisteren bleek dat het vuur toch opnieuw opflakkerde. We hebben dan besloten om het gebouw toch deels te slopen omdat de brandweer niet goed kon blussen", zegt burgemeester van Halle Eva Demesmaeker.

De hoeve is eigendom van de Franstalige Brusselse universiteit ULB, maar al enkele jaren onbewoond. Het aanpalende woonhuis mag nog even blijven staan, maar is verboden terrein omdat het binnen te gevaarlijk is. Alles is afgezet voor de Sint-Veroonmars die maandag aan de hoeve passeert.

"We willen natuurlijk niet dat wanneer er heel veel mensen langslopen, er iets op iemands hoofd valt", verklaart Eva Demesmaeker. "Het moet ook heel duidelijk zijn dat het gebouw niet te betreden valt. Daarom hebben we het zeer goed afgebakend."