Diversiteit in muziek en dans centraal tijdens Multicultureel Feest in Halle

Dit jaar ligt de nadruk op diversiteit in muziek en dans. Zo geeft een muziekgroep uit Peru het beste van zichzelf en zijn er optredens van Cambodjaanse, Peruaanse, Boliviaanse en Indiase dansers.

Oproep tot menselijkheid en diversiteit

Sinds jaar en dag is het feest van ‘Halle zonder Grenzen’ het feest van de verscheidenheid. Vandaag wonen in Halle zo’n 41.000 mensen, 10% heeft niet de Belgische nationaliteit. In 2010 was dat 5 %. 31% van de Halse bevolking is van buitenlandse herkomst.

“Diversiteit een realiteit. Wij willen benadrukken dat verscheidenheid geen bedreiging vormt, maar juist een verrijking is. In de huidige maatschappelijke context is het van cruciaal belang om dagelijks op te komen voor menselijkheid. Als Vlamingen en Belgen hebben wij een rijke traditie van sterke sociale bewegingen die solidariteit en inclusie bevorderen. We willen ons niet laten afleiden door populisme, maar blijven geloven in het DNA van openheid en respect voor diversiteit”, aldus Guy Tordeurs van organisator Halle Zonder Grenzen.

Het Multicultureel Feest zou normaal plaatsvinden op zaterdag 8 juni, maar werd verplaatst naar 20 juli omwille van de verkiezingen van zondag 9 juni.