DJ Joost van Zebedeus geeft eerste maal bloed: “Wie mijn bloed krijgt, zal ’s nachts beginnen leven”

Tijdens de bloedinzamelingen in Feestzaal Flandria in Steenhuffel (Londerzeel) mocht het Rode Kruis 254 donoren ontvangen. In het kader van Wereld Bloeddonordag bedacht voorzitter Martine Roelands van de plaatselijke Vriendenkring Bloedgevers Steenhuffel elke donor met een kleine attentie in de vorm van een mooie buitenplant.

Onder hen ook Joost Robberechts, beter gekend als DJ Joost van Zebedeus, die voor de allereerste keer in zijn leven kwam doneren. “Ik word 63 jaar en het is nooit te laat om te beginnen met bloedgeven”, zegt Joost. “Ik ben er na mijn vorig bloedonderzoek mee begonnen omdat ik ook een teveel aan ijzer had en daarvoor moest ik dus een aderlating doen. Dan kan ik maar beter bloed geven en anderen helpen. Ik ga nu twee keer per jaar doneren. Het duurt zo’n tien tot vijftien minuutjes.”

“Ik had meteen een leuke babbel met andere bloedgevers. Zo was er iemand die me herkende vanop de Ouden Briel Kermis in Buggenhout, waar ik draaide als DJ op de afsluitende fuif na het optreden van DUK. Dat was wel plezant. Zo zijn die tien minuten met een babbel direct gepasseerd.”

“Volgens de dokter die het bloedgeven mee begeleidde, zou ik met mijn bloedgift drie patiënten kunnen helpen. Ik heb hem wel gewaarschuwd dat, wie mijn bloed krijgt, ’s nachts zal beginnen leven”, lacht Joost. Hij is al vele jaren gekend in de wijde omtrek van Merchtem als DJ Joost door de vele fuiven waarop hij draait.

Een vijftal keer per jaar vervelt hij tot Zebedeüs. De legendarische new wave-fuiven waarvoor hij onder die naam de muziek leverde, lokken nog altijd duizenden fans in Merchtem en de ruime omgeving. Zo houdt Zebedeüs een hele new wave-generatie springlevend.

De volgende bloedgiften in Steenhuffel zijn gepland op maandag 19 en dinsdag 20 augustus telkens van 17.30 tot 20.45 uur in Zaal Flandria.