Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

Hoe kan het dat onze gemeente zo vaak wordt overvlogen? Waarom is er constante geluidsoverlast en wat kunnen we eraan doen? Op die vragen wilden inwoners van Dilbeek gisteren een duidelijk antwoord van de ombudsdienst van de luchthaven van Zaventem. Zowat half Dilbeek is naar het auditorium in Dil'arte afgezakt om de geluidsoverlast van laag overscherende vliegtuigen aan te kaarten. “Elke twee tot drie minuten hebben we een landend vliegtuig op ongeveer een vier- à vijfhonderd meter. Het is zo erg dat we de piloten kunnen zien zitten”, zegt Albien Brabant, hij is voorzitter van de dorpsraad van Groot-Bijgaarden.

De wind als boosdoener

De ombudsdienst van de luchthaven beantwoordt zo veel mogelijk vragen. Waarom Dilbeek zo geïmpacteerd is, is de hamvraag. “Dilbeek kreeg veel vluchten over zich heen omdat er een oostenwind was en baan 07 intensief gebruikt is geweest. Dan komen alle vluchten die landen op dezelfde baan uit. De windnormen zijn laag ingesteld. Als die hoger zijn ingesteld, zal er minder snel van baan gewisseld worden. Als dat gebeurt zal baan 07 dus minder snel gebruikt worden”, zegt Martine Van Riel van de Ombudsdienst Luchthaven Brussel Nationaal.

Nieuw navigatiesysteem

Sinds vijf oktober van 2023 navigeren vliegtuigen ook naar de zuidelijke baan volgens een nieuwe techniek op basis van satellieten in plaats van radiobakens. Die is veel nauwkeuriger, waardoor toestellen op exact dezelfde RNP-lijn naar de luchthaven vliegen. En waarschijnlijk komt die regeling er ook op de noordelijke, zo niet kan de baan in de toekomst niet meer worden gebruikt. “Dezelfde mensen krijgen alle vliegtuigen in plaats van dat de overlast gespreid wordt over een groter gebied, inderdaad, maar ze vliegen wel hóger. In die zin is de geluidsoverlast per vliegtuig minder”, legt Van Riel uit.

Geluidsmeters

Er zijn geluidsnormen voor een café, voor een openluchttheater, voor de bioscoop, voor een festival, voor de trein, maar niet voor vliegtuigen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat wil niet zeggen dat de inwoners geen actie kunnen ondernemen. “Inwoners kunnen erop aandringen om als gemeente geluidsmeters te plaatsen door de bevoegde instanties zodat het geluid echt gemeten wordt. Die data kunnen dan gebruikt worden om voor te leggen en dingen aan te kaarten”, aldus Van Riel.

Iets waar de dorpsraden verder mee aan de slag gaan. “Al jaren vragen wij daarnaar en er zit eindelijk wat politieke beweging in. Dus daar gaan we echt op inzetten, dat die er komen”, zegt Bart Sammels, de voorzitter van de dorpsraad van Sint-Ulriks-Kapelle.