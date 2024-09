Drukke eerste maand voor Axelle (26) in dierenasiel Pootjesparadijs: “Hard werken, maar met heel mijn hart”

Pootjesparadijs is open sinds juni en heeft plaats voor een zestigtal katten en twaalf honden. "We werken ook met opvanggezinnen voor katten. Momenteel vangen we acht honden op. Daarmee zitten we bijna aan onze limiet, want we moeten enkele verblijven vrijhouden voor onze samenwerking met de politie. Als ze een dier vinden, moeten we dat ook ergens kunnen plaatsen."

Het asiel speelt ook een belangrijke rol in het zwerfkattenbeleid in verschillende omliggende gemeentes. "We hebben contracten met gemeentes zoals Kampenhout, Boortmeerbeek, Grimbergen, Vilvoorde, Steenokkerzeel en natuurlijk Zemst zelf. Wij halen daar de dieren op en werken samen met de politie voor gevonden honden en katten."

De opendeurdag was ook een ideale gelegenheid om de dieren die ter adoptie staan in de kijker te zetten. "Het doel is natuurlijk dat de dieren die hier binnenkomen, ook weer een goede thuis vinden", zegt Axelle. "We hopen dat onze katten en honden de juiste match vinden voor een gouden mandje." Honden zoals Yuki, Bubbles en Madelief wachten momenteel op een nieuwe eigenaar, net als tientallen katten.

Vrijwilligers

Vrijwilliger Noor, die al van het begin betrokken is bij Pootjesparadijs, vertelt enthousiast over haar werk in het asiel. “Ik help hier met alles wat nodig is, van het knuffelen met de katten tot het schoonmaken van de verblijven. Het is soms moeilijk om afscheid te nemen van de dieren waar je een band mee hebt opgebouwd, maar het is geweldig om ze naar een warme thuis te zien vertrekken.”

Vrijwilligers en adopties Pootjesparadijs kan rekenen op een groeiende groep vrijwilligers, inmiddels al meer dan honderd. "We kunnen altijd nog mensen gebruiken," zegt Axelle nog. "Als iemand interesse heeft om vrijwilliger te worden, kunnen ze zich aanmelden via onze website."

Ook voor adopties kunnen geïnteresseerden terecht op de website van het asiel. "Op dinsdag- en vrijdagmiddag zijn we open voor bezoekers, maar mensen kunnen ook een afspraak maken om langs te komen en een dier te ontmoeten."

Met een passie voor dieren en een sterk team vrijwilligers aan haar zijde, kijkt Axel vol vertrouwen naar de toekomst van Pootjesparadijs: “We zijn er om dieren te helpen en hen de liefde en zorg te geven die ze verdienen. Dit is mijn droomjob. Het is hard werken, maar ik doe het met heel mijn hart”, besluit ze.