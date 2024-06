Eerste spadesteek voor nieuw centrum voor mensen met een handicap

Wat vooraf ging: vzw Eigen Thuis is in 1975 opgericht als centrum voor de integratie van mensen met een handicap. Om die sociale integratie te bevorderen, ontwikkelde Eigen Thuis in de loop der jaren diverse activiteiten. Zo kwam er in 1980 een gemeenschappelijke woonvoorziening voor 30 volwassen mensen met een zware motorische handicap. In 1982 kwam daar de Dienst Aangepast Vervoer bij, voor alle mensen met een beperkte mobiliteit in Halle-Vilvoorde. Verder werd de uitbouw van het toegankelijkheidsproject gerealiseerd en vanaf 2017 kwam er dagondersteuning bij.

“Na acht jaar van samenwerking kwam er in 2023 de fusie van de vzw’s van Eigen Thuis, Zonnestraal en De Valier onder de naam Havinet, wat staat voor Halle-Vilvoorde Netwerk”, zegt Algemeen Directeur Katty Stas van Eigen Thuis. “Door de krachten te bundelen, willen we onze ondersteuning nog kwaliteitsvoller en inclusiever maken. Respect voor de eigenheid van de individuele organisaties blijft wel centraal staan. Dat laat ons toe kleinschalig te blijven werken en maximaal aandacht te hebben voor de individuele behoeften van gebruikers, in overleg met hun familie en netwerk.”

Het gebouw van Eigen Thuis in Grimbergen is al lang aan vervanging toe. “Meer dan tien jaar geleden is er al gedacht over een nieuwe toekomst voor Eigen Thuis”, zegt Stas. “Er is met alle overheden bekeken wat mogelijk was en een renovatie bleek onhaalbaar. Dus gingen we naar het project voor een nieuwbouw. De eerste spadesteek van de nieuwbouw voor onze 29 bewoners met een fysieke handicap is een belangrijke stap. We gaan naar 33 studio’s: 30 voor vaste bewoners en drie voor logeerkamers. Het gaat om een investering van zo’n 10 miljoen euro. Onze bewoonster Nathalie Decoster, die hier al vanaf dag één in Eigen Thuis woont, heeft nu samen met de symbolische eerste spadesteek een kistje begraven met herinneringen van vandaag. Als de nieuwbouw binnen 50 à 60 jaar wordt gesloopt, dan kunnen mensen de herinneringen van vandaag letterlijk bovenhalen. De werken voor de nieuwbouw zullen zo’n twee jaar duren, we hopen in de zomer van 2026 te kunnen verhuizen.”