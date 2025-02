Europese 112-dag: “Hét nummer in geval van nood”

Het Europese noodnummer werd in 1991 ingevoerd om één gemeenschappelijk telefoonnummer voor alle EU-lidstaten in te voeren. Sinds december 2008 zijn noodoproepdiensten gratis beschikbaar vanaf alle vaste en mobiele netwerken in de EU via het gemeenschappelijke telefoonnummer 112.

Naast het telefoontje kan elke burger de hulpdiensten bereiken via de 112 BE app. Op een afgelegen plek, midden in een bos of op de snelweg, is het moeilijk aan te geven waar men zich precies bevindt. Dankzij de locatiefunctie in de app kunnen de hulpdiensten mensen in een noodsituatie gemakkelijker lokaliseren.