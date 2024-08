Frituur 't Abeeltje afgebrand tijdens vakantie van uitbater: "Ik ben totaal in shock”

Moesty Soussi, een bekende frituuruitbater in Vilvoorde, werd vrijdagochtend rond vier uur gebeld met het nieuws dat zijn frituur in brand stond. Een telefoontje dat hij nooit had willen krijgen. "Ik werd ineens wakker gebeld. Mijn frituur is afgebrand; dat alles wat ik weet. Ik ben totaal in shock. Sindsdien staat de telefoon niet meer stil. Ik was net op verlof vertrokken, en nu gebeurt dit. Ik kan er niet zijn, en dat maakt het allemaal nog moeilijker. Het is frustrerend en beangstigend."

De brandweer kon het vuur uiteindelijk onder controle krijgen, maar de frituur is helemaal uitgebrand. Alles wijst op brandstichting. "Bij aankomst van de politie en de brandweer stond het frituur reeds in lichterlaaie. Omwonenden konden hun voertuigen tijdig verzetten, de schade bleef dus beperkt tot het frietkraam zelf", bevestigt parketwoordvoerster Sabine Lievens. “Volgens de branddeskundige is de brand aangestoken. De deur van de frituur was open gebroken, er zijn minstens twee brandhaarden gevonden en er zijn wellicht brandversnellers gebruikt. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Het onderzoek wordt nu verder gezet.”

Uitbater Moesty Soussi werd in het verleden al verschillende keren slachtoffer van drieste inbraken in zijn frituur. De laatste keer in april 2021. De inbrekers raakten niet binnen maar richtten wel voor 6.000 euro schade aan. In het voorjaar kondigde de uitbater nog aan dat hij zijn frituur zou overlaten. Het is onduidelijk hoe ver het daarmee staat.