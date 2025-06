CAT-site wordt Salyx-site, bedrijven in de buurt krijgen uitleg over werken

Op de CAT-site in Vilvoorde zijn de werken voor de bouw van het nieuwe Jan Portaelsziekenhuis gestart. Verder komen er ook onder meer kantoren en woningen. Vanochtend kregen de bedrijven die onmiddellijk grenzen aan de site een woordje uitleg over de werken die er de komende jaren plaatsvinden. “Dat is geen overbodige luxe, want ik merkte dat heel wat bedrijven nauwelijks tot niet op de hoogte waren over wat er allemaal staat te gebeuren”, zegt schepen van Stadsontwikkeling Didier Cortois. “Zo is Elia hier nu al de hoogspanningslijn ondergronds aan het brengen. Dat gaat soms gepaard met het nodige gebonk en gedaver. Het is belangrijk om iedereen mee te hebben in het verhaal. Zo weten bedrijven nu ook waar ze terechtkunnen als ze hinder ondervinden van de werken.”

De eerste realisaties moeten er zijn tegen begin 2027. Dan moet het nieuwe ziekenhuis openen. “Het is een heel belangrijk project voor Vilvoorde”, gaat Cortois verder. “De site is heel goed gelegen, vlak naast het station, en is ook omgedoopt tot de Salyx-site. Dat is de Latijnse naam voor een wilg, een boom die zich het snelst ontwikkelen op nieuwe grond. Bovendien staat de naam ook voor verbinding. Dat is ook wat we willen bereiken: een nieuw stadsdeel dat mensen verbindt.”