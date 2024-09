Fundraising om taboe rond vrouwen met autisme te doorbreken: "Diagnose vaak pas laat of niet gesteld"

LAVA vzw is een organisatie uit Vilvoorde die zich ontfermt over vrouwen bij wie de diagnose autisme te laat is gesteld. Want dat heeft een invloed op het dagdagelijkse leven van de patiënten. Zo vertellen Sabine en Els ons zonder schroom hoe ze een burn-out kregen. "Een fulltime job, een gezin, sociale contacten,... voor veel mensen met autisme is dat teveel. Een zogenaamde autistische burn-out krijg je door dat heel je leven te maskeren en te camoufleren."

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maskeren iets typisch is voor vrouwen met autisme. Daardoor valt de diagnose bij meisjes en vrouwen relatief laat in vergelijking met mannen, of zelfs helemaal niet.

Om projecten te steunen die dat probleem in de kijker zetten, organiseert Soroptimist Club Beersel-Zennevallei een fundraiser in de Herisemmolen in Alsemberg. Die vindt dit weekend plaats.

Het verhaal van Els en Sabine ontdek je in ons nieuws.