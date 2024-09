Galmaarden moet afscheid nemen van bekende inwoner Roger Van Holder

Roger Van Holder speelde een bijzondere rol in het gemeenschapsleven van Galmaarden en omgeving. Zo was hij een succesvol kaatser in Vollezele, een verdienstelijke voetballer én scheidsrechter en amateuracteur bij toneelgroep Helpt Elkander, waar hij ook voorzitter was. Zijn alter ego Roy Van Kappelle was ook radiopresentator en DJ. Van Holder was ook erevoorzitter van de Vrijwillige Bloedgevers van Galmaarden.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 14 september om 13u30 bij ARK Uitvaartzorg in de Groendreef in Geraardsbergen.