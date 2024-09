Halse moskee wacht uitspraak niet af: "Ze zijn al op zoek naar nieuwe locatie"

Al zo’n acht jaar wil de Arrahman-moskee in Halle uitbreiden. Plannen om het huidige gebedshuis te verbouwen, worden door de stad Halle drie keer geweigerd. Daarom komt een oude loods in beeld. Hier moest naast een moskee ook een Koranschool, conciërgewoning en islamitische bibliotheek komen. "Maar daar was geen draagvlak voor," stelt Eddy Longeval van Vlaams Belang. "Zowel de buurtbewoners als wijzelf vreesden problemen met de ontsluiting, en dat in een buurt die al geterroriseerd wordt door sluipverkeer. De opluchting zal groot zijn, nu de plannen opgeborgen zijn."

De beheerders van de moskee bevestigen de verkoop, maar willen niet voor de camera reageren. Burgemeester Snoeck doet dat wel en zegt dat de moslimgemeenschap al een nieuwe locatie op het oog heeft. "Eerst en vooral zal dat geen grote moskee zijn. De nieuwe locatie is opnieuw een hangar, zeer dicht bij de huidige moskee. Een plek waar nooit problemen zijn geweest. Bovendien bestaat de moskee al 40 jaar, houden ze elk jaar een opendeurdag en wordt er een heel open beleid gevoerd." Snoeck hekelt de beeldvorming in het dossier.

De deputatie trok naar de Raad van State om de moskee alsnog vergund te krijgen. Op een uitspraak van de Raad wacht de moslimgemeenschap dus niet.