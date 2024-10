Hilde van woonzorgcentrum in Hoeilaart uitgeroepen tot ‘Parel van een Verpleegkundige’: “Dit betekent bijzonder veel”

Hoofdverpleegster Hilde Vercammen van woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart is gisteren in Oostende uitgeroepen tot 'Parel van een Verpleegkundige'. Het Netwerk van Verpleegkundigen reikt die prijs sinds 2005 uit aan gedreven werknemers die door hun directie, teamleden of collega's zijn genomineerd. In totaal vielen zeven mensen in de prijzen en dat uit een recordaantal inzendingen.