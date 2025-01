Hoeilaart op zoek naar inwoners die druivelaar willen huren en verzorgen: “Druiven kweken mag niet verloren gaan”

Bij buurgemeente Overijse is de actie ‘word serrist’ een groot succes. Hoeilaart start nu met een gelijkaardig initiatief.

Wie hobbyserrist is of dat graag wil worden, kan een druivelaar huren. Van bij de start van het seizoen kan je deelnemen aan opleidingen om tegen september/oktober tot meerdere mooie trossen te komen. “Het is dan genieten van het product en de complimenten van buren, vrienden en familie met het behaalde resultaat”, klinkt het bij de gemeente die het kweken van druiven niet verloren wil zien gaan.

Je huurt een druivelaar voor een jaar voor een bedrag van 75 euro. Voor starters wordt begeleiding voorzien. Daarvoor betaal je 50 euro extra. Heb je interesse, mail dan voor eind maart naar koen.geers@telenet.be.