Hoeve in Lembeek gaat in vlammen op, pand moet mogelijk afgebroken worden

De brandweer werd vannacht opgeroepen voor een brand in een hoeve in Lembeek, op de grens met Kasteelbrakel. “Ter plaatse troffen we een uitslaande brand aan in een hoeve. Samen met de collega’s uit Waals-Brabant kregen we het vuur onder controle en konden we overslag naar het aanpalende woonhuis tegengaan. Er vielen geen gewonden”, laat de Brandweerzone Vlaams-Brabant West weten.

De brandweer volgt, in overleg met de stad Halle en Politiezone Zennevallei, de situatie verder op en bekijkt of het pand moet worden afgebroken.