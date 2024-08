Kermis Hondzocht organiseert het Belgisch kampioenschap stringschieten: “Een succeseditie!”

't Is de allereerste keer dat Kermis Hondzocht het BK stringschieten organiseert. Toch hangt er hele geschiedenis vast aan het kampioenschap. “Het BK stringschieten heeft altijd plaatsgevonden in Teralfene, maar de organisatie daar is ermee gestopt. Wij hebben het overgenomen, hier in Hondzocht. Een goeie beslissing, kijk hoeveel volk er is”, zegt mede-organisator Mathias Pierquin.

Het BK bestaat uit verschillende disciplines. Eén ervan is de string zo ver mogelijk schieten, maar er is ook het ‘holschieten’. Dan moet de string door een gat gemikt worden.

Het BK is een welgekomen manier om Kermis Hondzocht in de kijker te zetten want het is stilaan het enige grote, zomerse evenement in Lembeek. “Je hebt veel mensen nodig. Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers. De wijk leeft. Tijdens deze drie dagen kunnen we zeggen: we sluiten de steenweg af, het is van ons!”, aldus Pierquin.

Winnaar precisieschieten: Carine Bourion Winnaar holschieten: Tom Marchal Winnaar verschieten: Benny Marchal met 6m17cm Algemene winnaar met het totaal aantal punten opgeteld van de drie disciplines: Jeannine Steenhout