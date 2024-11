Kontact opent de deuren: ontmoetingswinkel in Kapelle-op-den-Bos

Waar Kontact gisteren werd geopend, zat al een tweedehandswinkel. Een upgrade veranderde de oubollige winkel in een plek waar ontmoeten centraal staat. "We voelen dat mensen nood hebben om elkaar terug te zien. Er is nood aan openbare plekken om dat te kunnen doen," zegt Ilse Rymenants, schepen van Sociaal Beleid, "het draait dus vooral rond dat warme gevoel, niet zozeer om hier winst uit te halen"

Winst is dus geen prioriteit, maar aftredend burgemeester Renaat Huysmans koestert de stille hoop dat Kontact het handelaarsbestand zal aanzwengelen. "Voor handelaars is het is niet evident in een kleine gemeente om nog een zaak te starten en ervan te leven. We proberen handelaars te helpen met alle mogelijkheden die we hebben; het verfraaien van de weg en deze winkel, moeten een extra boost te geven."

Kontact vind je op Mechelseweg 265, in Kapelle-op-den-Bos. Vanaf januari zijn er workshops. Digidokters helpen mensen die met computervragen zitten. Meer informatie vind je via deze link.