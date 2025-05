Kulturele Kring Streven organiseert voor de 26e keer een fietsrally: “Onderweg raadsels en een fotozoektocht”

De fietsers verzamelen in de Schranshoeve in Eppegem voor de zesentwintigste fiets- en speurtocht van Kulturele Kring Streven uit Eppegem.

“KK Streven is een toneelgroep uit Eppegem. 140 mensen hebben zich ingeschreven en iedereen krijgt een mooie prijs”, zegt Chris De Mesmaeker.

De fietstocht is het ideale moment om reclame te maken voor de jubileumvoorstelling van de toneelgroep.

"De volgende productie is een feestviering voor ons want dan bestaan wij zestig jaar en dan is er een voorstelling in de Melkerij. We brengen een grote productie en die heet 'een vlo in het oor'", aldus Lief Van Asbroeck.