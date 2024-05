Leiding springt tijdens werken aan riolering: water spuit uur lang metershoog de lucht in

Het waterlek ontstond tijdens rioleringswerken ter hoogte van de Tuinwijkstraat, in de wijk Rode Cité. “De leidingen liggen er door werken van Farys open en bloot. Een aannemer brengt aarde aan onder de leidingen om ze te kunnen ondersteunen. Om één of andere reden is een leiding onder hoge druk komen te staan waardoor die is gesprongen”, zegt schepen van Openbaar Domein Wim Driesen. “De gevels van twee aanpalende woningen kregen heel wat water te slikken, maar op het eerst gezicht hebben ze geen schade opgelopen.”

Door het waterlek spoot het water een tijdlang metershoog de lucht in. Watermaatschappij Farys kon het lek na een uur dichten.