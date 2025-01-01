Loubna start vandaag als onthaalmoeder in Machelen

Loubna start vandaag als onthaalmoeder in Machelen: “Een lichtpunt want de nood is hoog”

Loubna Ksabi is vandaag in Machelen gestart als onthaalmoeder. Daar is de gemeente bijzonder blij mee want Machelen kampt met een tekort aan kinderopvangplaatsen.

Bloemen voor Loubna Ksabi uit de handen van Machels schepen van het Kind Hicham El Majnaoui want voor Loubna is het haar eerste dag als onthaalmoeder. “Ik ben heel blij dat het mijn eerste dag is. Ik heb altijd al de droom gehad om met kinderen te werken. Ik hou van kinderen en daarom ben ik nu onthaalmoeder", zegt Loubna.

Machelen is blij met de stap van Loubna want de gemeente kampt met een tekort aan kinderopvangplaatsen. In 2024 kan de gemeente slechts de helft van alle 329 opvangaanvragen succesvol invullen. “We zien een duidelijke daling de voorbije jaren, een zeer trieste daling, bijna een halvering. Vijf à zes jaar geleden hadden we dertien onthaalmoeders, vandaag nog vijf. Loubna is een lichtpunt”, zegt schepen van het Kind Hicham El Majnaoui.

Moeilijk statuut

Machelen groeit snel doordat veel jonge gezinnen er komen wonen. Volgens de gemeente is het statuut van onthaalouder één van de verklaringen waarom het aantal daalt. “Onthaalmoeders zitten tussen het statuut van werknemer en zelfstandige in. Dat is niet evident. Vanaf '26 komt daar verandering in. Dat zal zowel financieel als op vlak van sociale bescherming een verschil maken. Daarnaast is onthaalmoeder zijn geen sinecure in tijden waarin ouders alle mogelijke zorg verwachten voor hun kind. Een onthaalmoeder staat er vaak alleen voor, bij de kinderopvang wordt in team gewerkt. Dat scheelt”, zegt El Majnaoui.

Toch waagt Loubna de sprong. Na een taalcursus en een opleiding tot kinderbegeleider mag ze zeven kinderen verwelkomen in haar huis. “Ik heb zelf drie kinderen, dus dat lukt wel”, zegt een gemotiveerde Loubna.

Nog een weg te gaan

Eén zwaluw maakt de lente niet. Machelen heeft meer onthaalouders nodig. Daarom doet de schepen een oproep: “Gemotiveerde mensen kunnen zich aanmelden bij het loket kinderopvang. Daar kan je aankloppen met al je vragen, we helpen graag want de nood is hoog”, aldus nog El Majnaoui.

