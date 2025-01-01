© Wengage

400 banen op de helling bij callcenterbedrijf WEngage

Bij callcenterbedrijf WEngage, dat vanuit Diegem opereert, zijn 400 banen bedreigd, meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Waar de jobs zullen verdwijnen is nog niet helemaal duidelijk het bedrijf heeft meerdere vestigingen in België.

Naast het hoofdkantoor in Diegem heeft Wengage ook vestigingen in Hasselt, Oostende en Luik. Volgens de vakbonden wil het bedrijf een deel van de van de banen vervangen door flexibelere interimcontracten.

Het bedrijf zit al een tijdje financieel in slechte papieren. Zo vroeg de Belgische tak afgelopen zomer nog bescherming aan tegen zijn schuldeisers. In ons land werkt het callcenterbedrijf onder meer voor Telenet, Luminus en Voo.

