Merchtem lanceert 'De Mini Kast', een ruilwinkel voor kinderspullen

In Merchtem is vandaag De Mini Kast ingehuldigd. Dat is een ruilwinkel met kinderspullen. Al wie kinderkleding en speelgoed binnenbrengt dat in goede staat is, krijgt jetons. Met die jetons kan je dan winkelen in De Mini Kast. Het gaat om een initiatief van de gemeente, die nog op zoek is naar helpende handen voor het project.