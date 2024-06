Moslims vieren Offerfeest in oude Makro in Sint-Pieters-Leeuw: "Vlot en sereen verlopen"

Eind april daagden er in de Sint-Lutgardisschool in Zuun 1.500 mensen op tijdens het Suikerfeest, dat terwijl het privéfeest ging waar zo’n 100 aanwezigen werden verwacht. De opkomst veroorzaakte dan ook de nodige hinder en overlast. Om gelijkaardige taferelen te voorkomen, viert de Leeuwse moslimgemeenschap het Offerfeest op de oude Makro-site.

"De diensten melden me dat alles veilig, vlot en sereen verlopen is.", laat burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth weten. "Er ware geen toestanden zoals in april met het Suikerfeest. Deze keer was alles wel goed georganiseerd, er waren geen problemen op de Bergensesteenweg. De organisatoren hadden stewards op het privéterrein, de politie deed enkel toezicht buiten."

De inzet van stewards was één van de maatregelen die Sint-Pieters-Leeuw vroeg, net als het einduur van 9 uur. "Rond 7 uur nuttigden de deelnemers koffie en koffie, gevolgd door een gebed. Tegen 8u15 waren alle bezoekers al terug naar huis", aldus Desmeth. "Ik kreeg ook vaak de vraag of hier ook schapen werden geslacht. Het antwoord daarop is duidelijk nee. Dat is echt fake news. Sinds 2019 is er in Vlaanderen en Wallonië een verbod op onverdoofd slachten."