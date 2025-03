Nieuwe inwoners van Meise krijgen oorkonde: "Aanmoedigen om te bouwen aan toekomst in Meise"

Het was een feestelijke bedoening gisteren op de onthaalmarkt van de gemeente Meise. Nieuwe inwoners van de gemeente kregen een oorkonde. Zo wil de gemeente de inburgeringsinspanningen van de voorbije twee jaar belonen. De nieuwe inwoners volgden succesvol een basiscursus Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie.

Burgemeester Van den Brande reikte de oorkondes uit. "Inburgeraars tonen met dit traject hun motivatie en doorzettingsvermogen om zich een plek in onze gemeente eigen te maken. Als lokaal bestuur willen we hen daarvoor erkennen en aanmoedigen om verder te bouwen aan hun toekomst in Meise," aldus de burgemeester.

Mensen aanmoedigen werkt. Meise kent een grote diversiteit onder haar inwoners: een derde van de inwoners heeft een buitenlandse roots. Vorig jaar startten 24 nieuwkomers een inburgeringstraject, waarvan bijna zestig procent zich vrijwillig inschreef.