Nieuwe Roetskalender in de winkel: markante figuren onder de aandacht

Zelfs markante figuren worden vergeten - wie kent nog Johannes Wier, Jan Moedwil of Terry Van Ginderen? De Roetsweekkalender dicht gaten in het cultuurhistorisch geheugen van Vlaanderen door elke week een historische figuur te belichten. "Deze editie gaat van Hugo Claus tot de Melkbrigade," zegt een van de samenstellers, Koen Clement.

De kalender is het geesteskind van Herman Brijsinck uit Dilbeek, tevens de drijvende kracht achter de Gordel en de bedenker van de slogan 'Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn'. Brijsinck overleed in 2023. De eenentwintigste editie is het werk van vele handen. "Achter de Roets zit een hele club vrijwilligers die er met hart en ziel aan werken," zegt Clement.

Behalve markante figuren vind je ook wistjedatjes, leuke verhalen en quizjes terug in de Roets. De editie van 2025 is vanaf nu te verkrijgen.