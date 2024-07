Plantenbanken op Oudstrijdersplein zijn ook groene zitplekken

“Het Oudstrijdersplein voor het stadhuis is een drukbezochte plaats”, zegt Johan Servé, schepen van Openbare werken in Halle. “Inwoners die het stadhuis bezoeken, kunnen er voortaan even uitrusten op nieuwe, extra groene, zitbanken met plantenbakken.” De zitbanken vervangen de piramides die dienstdeden als afsluiting tussen de parking op het Oudstrijdersplein en de ingang van het stadhuis.

Eerder plaatste de stad Halle al gelijkaardige plantenbakken met zitbanken op de Grote Markt. Later dit jaar komen er nog meer groene banken op het gemeenteplein in Buizingen en het Claesplein en het Stevens-Dewaelplein in Lembeek. Ook het Halse Stationsplein kreeg begin deze zomer meer kleur, dankzij een verplaatsbare opstelling met verschillende zitplaatsen en planten. Op die manier wil Halle meer ontmoetingsplekken in een groene omgeving creëren, om even op adem te komen in de stad.