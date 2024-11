Politie neemt schaap in beslag in Overijse: “Dier was al vijf jaar niet meer geschoren”

Het was de politie van zone Druivenstreek die het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum vroeg om het ernstig verwaarloosde schaap op te vangen. “Onze professionele schapenscheerder stelde vast dat het schaap van deze inbeslagname in Overijse al zeker gedurende vijf jaar niet werd geschoren”, klinkt het bij opvangcentrum. “De enorme massa wol scheren is voorlopig nog niet aan de orde, want het schaap dreigt een longontsteking op te lopen. Bovendien is het ook niet het moment van het jaar om schapen te scheren.”

Als bij wonder heeft het schaap geen myiasis gehad, een veel voorkomende aandoening bij schapen die groeivertraging en vacht- en huidbeschadigingen tot gevolg heeft. Naast het schaap werden ook een ezel en pony in beslag genomen. “Ook die dieren waren ernstig verwaarloosd, want ze konden haast niet meer stappen wegens hun lange doorgegroeide hoeven die duidelijk al jaren niet meer bekapt werden”, aldus het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder.