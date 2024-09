Politie Rode schakelt mental coaches in: "Job van politieman is niet de makkelijkste"

Sinds Tom Smets een half jaar geleden korpschef werd van de politiezone Rode, worden er stappen gezet om het korps te laten beantwoorden aan wat vandaag nodig en wenselijk is. “Intern dachten we ook na over hoe we het welzijn van onze werknemers kunnen verbeteren. We hebben al mogelijkheden voor onze mensen om aan sport te doen, dus gingen we na hoe we hen ook mentaal kunnen ondersteunen,” aldus Ken De Decker.

De zone Rode gaat daarvoor in zee met Mensura. “In oktober en november kan elk personeelslid een één-op-één-gesprek hebben met een mental coach. Afhankelijk van hoe zij dat ervaren, kunnen ze zelf kiezen hoe ze daarna verder gaan met die sessies en of ze een psycholoog willen spreken.”