Politie Zaventem krijgt met Eveline Van Outryve jongste en eerste vrouwelijke korpschef

Het korps van de Lokale Politie Zaventem telt 132 werknemers. “Tegenwoordig is de functie van korpschef meer die van een manager of CEO van een organisatie,” aldus Van Outryve. “Het takenpakket is zeer divers en de uitdagingen zijn groot.”

Voor Van Outryve is de nieuwe stap in haar carrière een logische zet. “Voor mij voelt het als vanzelfsprekend om op die manier enerzijds mijn eigen ambitie te kunnen waarmaken en vooral om dat te kunnen doen in een korps waar mijn hart al meer dan tien jaar ligt. Het is een eer om dit korps verder de toekomst in te loodsen.”

In ons nieuws vertelt korpschef Van Outryve meer over de uitdagingen van haar korps.