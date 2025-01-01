Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’: “Winteruur geef inbrekers meer kansen”

De campagne benadrukt hoe kleine ingrepen en alert gedrag een groot verschil kunnen maken in het voorkomen van woninginbraken. “Elk jaar zien we in deze periode een duidelijke stijging in woninginbraken. Inbrekers maken handig gebruik van het donker en de afwezigheid van bewoners”, klinkt het bij de politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel).

“Als mensen verdachte situaties zien, moeten ze niet aarzelen en dat onmiddellijk melden via 101 of 112. Als je bijvoorbeeld onbekende voertuigen in de straat zien staan of je ziet personen opvallend rondhangen, signaleer het”, zeggen ze bij AMOW.

“Geef de indruk dat er iemand thuis is”

Inbrekers kiezen woningen uit waar niemand thuis lijkt te zijn. “Bewoners kunnen dat beeld makkelijk doorbreken door buitenverlichting te voorzien met een bewegingssensor. Je kan ook de binnenverlichting laten branden via tijdschakelaars”, tipt de politiezone. “Ruim ook ladders, containers of tuinmeubilair op die toegang kunnen vergemakkelijken. Versterk ramen en deuren, ook boven. Inbrekers zoeken de zwakke plekken van een huis. Een slecht beveiligd raam op de eerste verdieping is even aantrekkelijk als een open voordeur. Denk vooruit, preventie is eenvoudiger dan herstelling na een inbraak”, aldus de zone AMOW.

Voor wie advies wil, biedt de politiezone gratis preventieadvies aan via onderstaande link.