95% van ondernemersruimte in Asiat Park Vilvoorde na drie jaar ingevuld: “Aanpak werpt vruchten af”

Sinds dag één bouwt Asiat Park aan een park dat mikt op ondernemerschap, maar dat was niet altijd zo. “Aan de start van het verhaal, in 2022, waren we met vier: Onkruid, met hun festivaldroom, Mok en ROJM, die er vandaag nog steeds bij zijn, en Doomsday Escape. De 22.000 m2 die we toen ter beschikking hadden voelde aan als een iets te grote jas waar we nog in moesten groeien”, zegt Gert Bouquiaux, hoofd ‘publiek en samenwerking’.

Sindsdien zijn de ruimtes in het Park één voor één geactiveerd, met respect voor de infrastructuur die er stond, zonder de sloophamer erin te zetten. “Die aanpak van herbestemming was een werk van lange adem”, zegt Bouquiaux. “De jarenlange verwaarlozing van de site draai je niet in één nacht terug. Elk gebouw had de nodige liefde nodig. Eerst van ons als parkbeheerders, vervolgens van de ondernemers zelf. Pas dan kan je aan het ondernemen zelf beginnen.”

38 ondernemers

Vandaag telt Asiat Park 38 ondernemers. “Die leggen zich bijvoorbeeld toe op een publieke functie voor de stad Vilvoorde zoals sportinfrastructuur. Er huizen hier ook sociale organisaties die verschillende doelgroepen in de stad een handje helpen. Daarnaast hebben zich de laatste jaren meer en meer artistieke en circulaire ondernemingen in het Asiat Park gevestigd. Voorbeelden daarvan zijn TheWorkshop, zij ondersteunen kunstenaars met de productie van hun kunstwerken en Halfwerk, die aan de slag gaan met afgedankt staal en omvormen tot circulair meubilair. Maar ook artiesten als Maëlle Dufour en Kenza Taleb Vandeput hebben een thuis gevonden in het Park”, aldus Bouquiaux.

Internationale interesse

Die aanpak werpt zijn vruchten af. Onlangs mocht Asiat Park toelichting geven in Turijn op het internationaal stadsmakerscongres Stratosferica. Voor stadsplanners van grote steden als Londen, Berlijn en New York lichtte mede-oprichter Mattias Staelens de missie van het Asiat Park in Vilvoorde toe en de sociaal-culturele transformatie.

Met nog drie beschikbare ruimtes blijft er niet veel ruimte meer over in het ondernemerspark aan de koeltorens.