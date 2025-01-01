Werknemers Sanofi steken handen uit de mouwen bij Topaz in Wemmel: “Bijzonder dankbaar voor hun steun”

Voor het 18de jaar op rij organiseert Sanofi het vrijwilligersevenement ‘We Volunteer’. Daarbij krijgen werknemers van de farmareus een dag betaald verlof om zich vrijwillig in te zetten voor non-profitorganisaties en goede doelen. Dat deden ze vandaag bij Topaz in Wemmel. Zo stond er tuinwerk gepland en werden enkele kamers opnieuw geschilderd, zodat de gasten kunnen genieten van een nog aangenamere omgeving.

“We zijn bijzonder dankbaar dat ze hun tijd en energie inzetten voor ons centrum. Hun hulp maakt het mogelijk om onze ruimtes op te frissen en onze gasten nog beter te omringen met zorg en warmte,” zegt Kris Verstuyf, coördinatrice van Topaz. “Zo kunnen onze gasten in het dagcentrum lekker niets doen, genieten van een gezelschapsspel, een babbeltje doen of samen wandelen, petanque spelen of tuinieren.”

Topaz richt zich tot mensen met een levensbedreigende ziekte, zoals kanker, MS, ALS of de ziekte van Parkinson. “Ze kunnen hier elke weekdag terecht in een warme, huiselijke omgeving te midden van een groene omgeving”, zegt Verstuyf. “Elke middag wordt er een gezonde warme maaltijd geserveerd en bezoekers kunnen rekenen op professionele medische, paramedische en psychologische begeleiding.”

De werking van het centrum steunt op een groot aantal geëngageerde vrijwilligers die bijdragen aan de unieke familiale sfeer. “Het ondersteunen van initiatieven zoals Topaz past perfect binnen de waarden die we bij Sanofi hoog in het vaandel dragen, zoals solidariteit, respect en inclusie”, besluit Bart Vermeulen van Sanofi.