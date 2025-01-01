Vergunning voor megaproject van 249 woningen in Zellik vernietigd

Vergunning voor megaproject van 249 woningen in Zellik vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning voor het woonproject op de Stillemanssite in Zellik. Projectontwikkelaar Matexi wilde er 249 woningen bouwen en een grote groene zone aanleggen, maar dat stootte op buurtprotest.

Omwonenden vreesden dat extra bewoners nefast zouden zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Volgens de Raad is ook het ruimtelijk uitvoeringsplan waar de terreinen toe behoren onwettig. De gemeente Asse onderzoekt nu of er nieuw RUP moet komen. Intussen gaat Matexi mogelijk nog in beroep tegen de vernietiging. Het investeerde al miljoenen euro in het opruimen en saneren van de site.

Meest bekeken

Kampenhout wil nieuw zwembad nog altijd met buurgemeenten realiseren
Politiek
Mobiliteit
Sport

Haacht gaat in cassatie tegen herontwikkeling veilingsite Kampenhout-Sas: "Hun bezwaren zijn al stuk voor stuk weerlegd"

vrij 24 okt
Politiek
Onderwijs

Opwijk wil MOZA-IK overdragen aan het gemeenschapsonderwijs GO!

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang in alle basisscholen
Onderwijs

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang: “Geen besparingsmaatregel”

zat 25 okt
Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand
Samenleving

Pruik van Kamiel Spiessens gestolen in cultuurcentrum Westrand: voorstelling geannuleerd

Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

woe 22 okt

Meer nieuws uit de regio

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang in alle basisscholen
Onderwijs

Asse en Zaventem gaan op zoek naar externe partner voor voor- en naschoolse opvang: “Geen besparingsmaatregel”

Gemeentetuin 't Gezel
Groen
Samenleving

Camera's en vrijwilligers om gemeentetuin 't Gezel te behoeden voor kwajongensstreken en zwerfvuil

don 23 okt
Economie
Wonen

Aldi krijgt groen licht voor bouw winkel op Haviland-site in Zellik: "Naast supermarkt ook 18 appartementen"

din 21 okt
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Wakosta+ leert jongeren over leven op eigen benen: "Bewuste financiële en maatschappelijke keuzes"

maa 20 okt
Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

woe 15 okt