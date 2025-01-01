Vergunning voor megaproject van 249 woningen in Zellik vernietigd

Haacht gaat in cassatie tegen herontwikkeling veilingsite Kampenhout-Sas: "Hun bezwaren zijn al stuk voor stuk weerlegd"
vrij 24 okt
De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de vergunning voor het woonproject op de Stillemanssite in Zellik. Projectontwikkelaar Matexi wilde er 249 woningen bouwen en een grote groene zone aanleggen, maar dat stootte op buurtprotest.
Omwonenden vreesden dat extra bewoners nefast zouden zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Volgens de Raad is ook het ruimtelijk uitvoeringsplan waar de terreinen toe behoren onwettig. De gemeente Asse onderzoekt nu of er nieuw RUP moet komen. Intussen gaat Matexi mogelijk nog in beroep tegen de vernietiging. Het investeerde al miljoenen euro in het opruimen en saneren van de site.