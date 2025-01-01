Opwijk wil MOZA-IK overdragen aan het gemeenschapsonderwijs GO!

De gemeente Opwijk wil de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs MOZA-IK overdragen naar het gemeenschapsonderwijs GO! Het personeel van de school werd eerder deze week op de hoogte gebracht van de plannen.

Tijdens een extra personeelsvergadering kregen de leerkrachten van MOZA-IK te horen dat als de plannen doorgaan, MOZA-IK vanaf volgend schooljaar deel zal uitmaken van de scholengroep Unik. De school biedt onderwijs en begeleiding op maat voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerkrachten werken daarbij samen samen met logopedisten, kinesitherapeuten, een ergotherapeut en orthopedagoog. “Voor de leerlingen verandert er niks. Mijn team blijft het ook hetzelfde, net als de manier waarop er in klassen zal gewerkt worden”, zegt directeur Els De Backer. “Wij kijken naar welke onderwijsbehoeften en -noden ze nodig hebben, maar ontwikkelen ook hun talenten. Dat hebben wij de voorbije jaren zo gedaan en dat zal ook de komende jaren zo zijn.”

Basischool De Boot zal niet overgedragen worden naar het gemeenschapsonderwijs. Een akkkoord tussen alle betrokkenen moet er zijn tegen de gemeenteraad van eind maart volgend jaar. “Het personeel heeft de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te bezorgen aan het schoolbestuur”, klinkt het bij de gemeente Opwijk. Tijdens de volgende personeelsvergadering zal het GO! een toelichting geven over hun werking en de vragen van het personeel beantwoorden.

