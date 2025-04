Provinciedomein Huizingen klaar voor hoogseizoen: “Bos grotendeels terug open na stormschade”

Op 1 april begint in de vier provinciedomein in Vlaams-Braban het hoogseizoen. In dat van Huizingen kan je terecht voor een potje minigolf, een boottochtje op de roeivijver, een bezoek aan de rotstuin en een ritje met de trein. Voor de kleinste bezoekertjes staan ook de minicars klaar voor vertrek. En in het dierenpark vindt elke dierenliefhebber zijn gading. “Wie van meer rust houdt, kan één van de uitgestippelde wandelroutes kiezen. Het bos zal grotendeels terug open gaan na de grote stormschade van juli vorig jaar”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “De evenementenkalender in het domein staat ook dit seizoen vol activiteiten, zowel gekende als nieuwe.”

Er zijn ook enkele nieuwigheden in Huizingen. “Zo is de nieuwe speeltuin De Speelvogel, gelegen aan de rand van het bos, nu een moderne en avontuurlijke plek waar kinderen vanaf tien jaar volop kunnen spelen en ontdekken”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Dit seizoen wordt ook een nieuwe podcast, van Arnout Hauben, gelanceerd waarmee de luisteraar de geschiedenis van het Kasteel van Huizingen kan ontdekken. Onze domeinen zijn de uithangborden van de provincie”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor recreatie. “Nu de lente doorbreekt, verwelkomen we iedereen in onze prachtige domeinen om te wandelen, ravotten, sporten en veel meer.”