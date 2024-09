Randy organiseert opnieuw crowdfunding voor Amerikaanse oorlogsveteraan Buck (100)

Nadat Randy Buelens (26) uit Strombeek-Bever er dankzij een crowdfundig voor zorgde dat de 100-jarige oorlogsveteraan Chester P. Sloan alias ‘Buck’ (100) uit Texas samen met zijn echtgenote Shirley de herdenking van 80-jaar D-Day deze zomer in Normandië kon bijwonen, gaat hij de oorlogsveteraan nog één keer helpen om de oversteek te maken. “Dit zal de laatste keer zijn dat hij naar Europa komt.”

Randy zamelde voor de zomer nog 4.000 euro in om Buck op zijn 100ste verjaardag met zijn echtgenote Shirley de herdenking van 80 jaar D-Day in Normandië te laten bijwonen. “Chester P. ‘Buck’ Sloan is 100 jaar oud en woont in Houston, Texas”, vertelt Randy. “Buck vocht in de 2nd Infantry Division, 38th Infantry Regiment, Company B ‘Indianhead’. Hij kwam enkele dagen na D-Day aan op Omaha Beach in Normandië en vocht zich door Frankrijk.”

“Op 17 december 1944 ging het in de Belgische Ardennen echter gruwelijk mis. Buck raakte zwaargewond door een Duitse handgranaat en verloor die dag enkele van zijn beste vrienden. Sommigen werden gevangen genomen, anderen sneuvelden. De Slag om de Ardennen was voor Buck ongetwijfeld één van zijn zwaarste gevechten die hij meemaakte tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

“Zo’n 600.000 nazi-troepen vielen onverwachts aan, in één van de koudste winters die ze daar ooit meegemaakt hadden. Voor de 80ste verjaardag van de Slag om de Ardennen wil hij graag nog één laatste keer naar hier komen om de herdenkingsplechtigheid bij te wonen. Buck en zijn vrouw Shirley kunnen deze reis onmogelijk alleen bekostigen, vandaar dat ik hen help met deze crowdfunding. Het doel is om 6.000 euro op te halen.”

“Het volledige bedrag gaat rechtstreeks naar Buck en zijn vrouw Shirley om hun vliegtickets, accomodatie, eten en activiteiten ter plaatse te betalen. Buck zijn gezondheid gaat snel achteruit en dit zal dus ook écht zijn laatste keer in Europa zijn. Buck geniet enorm van de aandacht en dankbaarheid die hij hier in Europa krijgt.”