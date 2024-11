Reveil organiseert rouwconcerten op Allerheiligen, ook in onze regio

Reveil ontstond in 2012 nadat een jonge creatieveling opmerkte dat weinig mensen in zijn directe omgeving stil stonden bij een herdenkingsmoment voor hun jong overleden vrienden. Intussen organiseert Reveil telkens op 1 november rouwmomenten op zo’n 100 begraafplaatsen in heel Vlaanderen, vaak in de vorm van een concert. Ook in onze regio zijn er vandaag muzikale herdenkingsmomenten.

Tollembeek (Pajottegem)

De levensverhalen van enkele Tollembeekenaars en gedichten worden vergezeld van muziek door de plaatselijke harmonie Amicato. Reveil begint om 17u.

Borchtlombeek (Roosdaal)

Tussen 17u en 18u heten de Roosdaalse Cultuurraad, Erfgoed Rausa en de Concertband Armonia iedereen van harte welkom. Bij valavond kan je genieten van poëtische teksten, gebracht door Ivo van Strijtem, Jan De Leeuw en Marleen Van den Houte. De concertband Armonia zal de intieme sfeer nog versterken met passende muziek.

Hekelgem (Affligem)

Op de begraafplaats van Hekelgem zullen vanaf 17u het jeugdkoor ÜkeHele en de Koninklijke Fanfare de Katholieke Gilde met hun muziek verstilling inspireren.

Opwijk

Gedichten en muziek zijn ook te vinden op de begraafplaats in Droeshout. De Reveilactiviteiten beginnen om 17u.

Wolvertem (Meise)

Rond 17u is er op het kerkhof in Rossem een ingetogen samenzijn. Muziek en tekst bieden troost. Daarna kan de innerlijke rouwende versterkt worden in Café Rossem. Er wordt soep verkocht, waarvan de opbrengst naar Kanjers van Vrouwen gaat.

Londerzeel Londerzeel pakt uit met Reveilactiviteiten op vier begraafplaatsen: Londerzeel Beemden, Londerzeel Sint-Jozef, Malderen en Steenhuffel. Tussen 17u en 18u kan je op die plaatsen terecht voor intieme troostconcerten en -teksten van lokale artiesten.

Vilvoorde Op de begraafplaats Centrum, aan de Havendoklaan, worden er vanaf 15u tot 16u30 door verschillende geloofsgemeenschappen gedichten en teksten voorgedragen. Het lokaal koor Andantino zorgt voor de muzikale omlijsting. Warme chocomelk is voorzien.