Schuurbrand in Grimbergen: “Rookpluim van ver te zien, geen gevaar voor omwonenden"

Om half zes in de namiddag kreeg de Brandweerzone Vlaams-Brabant West een eerste oproep binnen. Toen ze aankwamen sloegen de vlammen al wild naar buiten. De pikzwarte rookpluim was van kilometers ver te zien.

"Wij hebben onmiddellijk extra middelen ingezet: een grote ontplooiing van brandweerwagens, voornamelijk tankwagens die ter plaatse zijn gekomen omdat we hier in landelijk gebied zitten en we een acuut tekort aan water hebben. We hebben hulp gekregen van de collega's van Rivierenland en van Vlaams-Brabant Oost om de brand hier aan te pakken", zegt Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

In totaal rijden meer dan tien tankwagens met een inhoud van zo'n 12.000 liter heen en weer naar het naburige kanaal om daar water op te pompen. Ze blussen enkel van buitenaf omdat de stalen pijlers het ieder moment kunnen begeven.

Twee gewonden hebben verzorging nodig. Het gaat om de 2 zonen van de getroffen landbouwer. Zij probeerden de brand te blussen en geraakten daarbij gewond.

"De brand is ontstaan door een elektrische 'groep', een groep om elektriciteit op te wekken. Die heeft een aantal vonken gegeven in de schuur die vol stond met hooi. In een oogwenk heeft dat geleid tot een gigantische brand. De brandweer vraagt omwonenden van de Gerselarendries en de Oostvaartdijk om uit de buurt te blijven. De schuur was gevuld met stro, dus er is geen intoxicatiegevaar. Toch is het verstandig om, omwille van de hevige rookontwikkeling, ramen en deuren gesloten te houden ", zegt burgemeester Laeremans.

De brandweer zal de schuur gecontroleerd laten uitbranden. De bluswerken zullen tot morgenochtend duren.

"We moeten het stro fysiek uit de loods halen met kranen en dan op een andere plaats afblussen. Da's ook de reden waarom we veel water nodig hebben. Er is geen asbest betrokken bij de brand", aldus nog Jeanfils.